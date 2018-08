Burenruzie Bonheiden: veertiger vrij onder voorwaarden

De 44-jarige man die door de Mechelse onderzoeksrechter werd aangehouden voor het schietincident in Bonheiden van zondag, werd deze namiddag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld wegens doodslag. De man werd onder zeer strenge voorwaarden vrijgelaten, er wordt ook rekening gehouden dat er sprake zou kunnen zijn van wettige zelfverdediging.

"Er werd aangaande deze beslissing rekening gehouden met alle elementen die zich reeds in het dossier bevonden", laat parketwoordvoerder Peter Peereboom weten. "Zo is er reeds een mondeling verslag van de wetsgeneesheer, de ballistisch deskundige en de bloedspattendeskundige enerzijds en zijn er de resultaten van het buurtonderzoek en de verhoren anderzijds."

Het onderzoek wordt nog volop gevoerd. Er werden geen details gegeven over de voorwaarden waaraan de man zich dient te houden.

Burenruzie

Zondag werd het 63-jarige slachtoffer dood teruggevonden in de hal van het appartementsgebouw met naast hem een jachtgeweer. Kort voordien was er een ruzie geweest tussen het slachtoffer en zijn 44-jarige onderbuur over geluidsoverlast door diens kinderen. De man werd zondagavond gearresteerd.

