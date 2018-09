Buitenring volledig vrij na dodelijk ongeval

De Brusselse buitenring is weer volledig vrijgemaakt. De weg was daar bijna 7 uur lang volledig afgesloten. Vanmorgen vroeg zijn daar twee ongevallen gebeurd. Bij het tweede ongeval is ook een dode gevallen. Op de binnenring stond er ook de hele ochtend een lange kijkfile.

Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur, klinkt het bij de federale politie. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. De bestuurder van het voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht, maar over zijn toestand is voorlopig niets bekend. In de staart van de file die door het ongeval was ontstaan, kwam het tot een tweede ongeval. Daarbij waren drie vrachtwagens betrokken. Twee trucks vlogen bij het ongeval in brand. Een van de vrachtwagenchauffeurs liet daarbij het leven.

Door verschillende ongevallen, waaronder een dodelijk ongeval met verschillende vrachtwagens, raakte de Brusselse buitenring maandagochtend volledig versperd ter hoogte van Wemmel. Plaatselijk verkeer op de buitenring moest de snelweg verlaten via uitrit 9 aan het UZ Jette.