Buitenring terug vrij na wateroverlast

De buitenring is terug vrijgemaakt ter hoogte van de aansluiting met de E40 in Groot-Bijgaarden. Een aantal voertuigen waren er geslipt in een plas water, maar de brandweer heeft ondertussen het water weggepompt. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS.

De buitenring was vanmorgen volledig versperd aan het knooppunt Groot-Bijgaarden. De aansluiting van de E40 met de buitenring was dicht. Er was een omleiding voorzien, maar ondertussen is alles weer als normaal en is er geen verkeershinder.

Update ongeval Groot-Bijgaarden: de aansluiting van de #E40 →Brussel met de #R0 buitenring is afgesloten. Omrijden kan via de

#R0 binnenring tot uitrit 10 Zellik en terugkeren via de R0 buitenring. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 3 januari 2018

Foto: archief