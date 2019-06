Brusselse tunnels opnieuw open na overstromingen en onweer

In Brussel zijn de tunnels Vleurgat, Stefania, Kunst-Wet en Georges-Henri sinds vanmorgen 3 uur opnieuw geopend. Ze waren deze nacht in beide richtingen afgesloten voor het verkeer door overstromingen als gevolg van het stormweer.

Door de weersomstandigheden werd Ter Kamerenbos gisteren vanaf 20.30 uur gesloten. Het park was tot vanmorgen ontoegankelijk.

Kort voor middernacht maakte netbeheerder Sibelga ook melding van een stroomstoring in de gemeenten Brussel en Elsene. Die is ondertussen ook opgelost.

De onweerszone houdt nu lelijk huis in Limburg en in het westen van Nederland. Komende uren schuift de band met onweersbuien meer richting het noorden waardoor het ok in centraal en oost Nederland gaat onweren. Foto: Stefan Vandendyck in Kuringen pic.twitter.com/2WdPOZbQmp