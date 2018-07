Brusselse ring volledig vrijgemaakt

Door een ongeval en een verlies van lading ter hoogte van Zaventem Henneaulaan op de Brusselse buitenring, was er deze ochtend grote hinder op de ring. Het ongeval is intussen afgehandeld, maar er is wel nog file.

Op de linkse rijstrook ter hoogte van Zaventem is vanochtend op de ring een ongeval gebeurd met vier personenvoertuigen. Daarnaast is er op dezelfde hoogte een vrachtwagen op de rechtse rijstrook en de afrit zijn lading korrels verloren. Dat zorgde voor immense hinder en lange aanschuifrijen.

Enkel passeren via pechstrook afrit

Het verkeer op de ring kon deze ochtend enkel via de pechstrook van de uitrit passeren. Intussen zijn alle rijstroken weer vrij. Het is wel nog een uur filerijden vanaf Leonard.

#R0 Ongeval Zaventem op de buitenring afgehandeld. Nog wel 1 uur aanschuiven vanaf Leonard. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 juli 2018

#R0 update buitenring Zaventem. De linkerrijstrook is vrijgemaakt. Er blijven 2 rijstroken afgesloten voor het reinigen van de weg. https://t.co/u60miX4jjn — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 juli 2018

#R0 update buitenring Zaventem. Er is slechts één rijstrook deels vrij. De brandweer moet er de weg reinigen en de wagens moeten getakeld worden. https://t.co/u60miX4jjn — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 juli 2018

#R0 Ongeval thv Zaventem Henneaulaan op de buitenring, links versperd en moeilijke doorgang. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 juli 2018

Foto: archief