Brusselse prostituees staken

Prostituees aan het Noordstation in Brussel leggen het werk neer uit solidariteit met een collega die vanochtend werd vermoord. Eind vorige maand werd ook al een prostituee vermoord.

Vanochtend vroeg is in de prostitutiewijk achter het Noordstation een vrouw zwaargewond aangetroffen. Het slachtoffer - naar verluidt een Afrikaanse prosituee - werd rond kwart voor vijf ’s ochtends gevonden in de Linnéstraat. Ambulanciers probeerden de vrouw nog te redden, maar het slachtoffer overleed later aan haar verwondingen.

De vrouw zou meermaals gestoken zijn met een mes. Het Brussels parket onderzoekt de zaak, maar kan voorlopig nog geen commentaar geven.

Eind vorige maand nog werd een 21-jarige prostituee dood teruggevonden in een appartement in Etterbeek. Ze had een twintigtal messteken gekregen.

Staking

Uit solidariteit met het slachtoffer leggen alle prostituées in de wijk het werk vandaag neer. Dat zegt hun belangenvereniging Utsopi.

"De collega’s van het slachtoffer zijn in shock maar zijn eveneens kwaad", klinkt het bij Utsopi. “De dames uit het Noordkwartier vinden dat, omdat ze veelal van Afrikaanse origine zijn, ze een groot veiligheidsrisico lopen. Ze voelen zich door de overheid te weinig beschermd, vooral in Sint-Joost-ten-Node.”

Geen roze lampen

Tijdens de staking zullen ook de kenmerkende roze lampen in de wijk uit blijven.

In de komende dagen zal Utsopi samenzitten met de lokale overheid om het onveiligheidsprobleem aan te pakken.