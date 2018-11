Brusselse kleuter Yasmine (4) vrijgelaten in Syrië en herenigd met haar moeder

De Brusselse kleuter Yasmine Atid (4) is vrijgelaten. Ze werd zopas de Syrisch-Turkse grens overgebracht en is daar herenigd met haar moeder, vernamen wij uit goede bron.

Het meisje was vorig jaar naar Syrië meegenomen door haar gescheiden vader Mehdi Atid, die er ging strijden voor een aan al-Qaida gelinkte militie. Nadat hij sneuvelde, vonniste een lokale islamitische rechtbank dat het kind met haar moeder moest herenigd worden. Maar de militie bij wie het meisje verbleef, legde zich daar niet bij neer. Ze argumenteerde dat vader Atid er in zijn testament op aangedrongen had dat Yasmine in Syrië bleef.

Pas na een tweede vonnis, door een rechtbank die leden van verschillende jihadistische groepen omvatte, heeft de militie nu toch ingestemd met Yasmines terugkeer, en haar te laten gaan. Onze bronnen beklemtonen dat er daarvoor geen losgeld werd betaald.

