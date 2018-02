Brussels Airlines: vakbonden ongerust

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines blijven de vakbonden ongerust, ook na de aankondiging van voorzitter Etienne Davignon van de raad van bestuur. Hij verzekerde gisteren dat Brussels Airlines een Belgisch bedrijf blijft en dat er geen sociaal bloedbad komt. Maar dat stelt de vakbonden niet gerust.

“Ik wil eerst het plan zien zoals het is voorgesteld met duidelijke cijfers en duidelijke projecten", zegt Paul Buekenhout van ACV aan VTM NIEUWS. "Zeggen dat er geen bloedbad gaat komen, is niet genoeg voor mij."

Bijzondere ondernemingsraad

Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van de overkoepelende SN Airholding, stond gisteren de pers te woord na de bijzondere ondernemingsraad van Brussels Airlines. Daar werd aangekondigd dat de CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker moeten opstappen, maar verder werd geen informatie gegeven over de toekomstplannen van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Brussels Airlines is sinds september 2016 volledig in handen van Lufthansa, maar voorlopig is nog steeds onduidelijk welke richting de Duitsers met Brussels Airlines willen uitgaan.

Eurowings

Davignon zei wel dat Brussel Airlines gaat samenwerken met de lagekostenmaatschappij Eurowings. Maar volgens Davignon moeten de vakbonden geen bloedbad vrezen. "Brussels Airlines gaat niet verdwijnen in Eurowings", benadrukte hij gisteren.

Vandaag is er overleg tussen de vakbonden en Davignon. Morgen komt de baas van Eurowings meer uitleg geven op een bijzondere ondernemingsraad.

Grote gevolgen voor luchthaven

Als Brussels Airlines zou opgaan in Eurowings dan zou dat grote gevolgen hebben voor de luchthaven. "Brussels Airlines is de belangrijkste maatschappij op de luchthaven van Zaventem", legt VTM NIEUWS-journalist Wouter De Boer uit. "Als zij zouden vertrekken dan heeft dat grote gevolgen voor andere bedrijven die met Brussels Airlines samenwerken. De gevolgen daarvan zullen enorm zijn, alleen kunnen we nu nog niet zeggen hoe groot dat probleem zou zijn."

Voor de reiziger betekent dat concreet dat als ze binnenkort een langeafstandsvlucht willen nemen, ze zullen moeten overstappen in een andere grote luchthaven in Frankfurt of Londen of Parijs. "Voor wie binnen Europa vliegt, zal er minder veranderen. De bestemmingen zullen wel nog altijd beschikbaar zijn maar dan vaker met een lagekostenmaatschappij en dus met minder service aan boord", besluit De Boer.