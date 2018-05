Brussels Airlines schrapt vandaag 75% vluchten

De piloten van Brussels Airlines leggen vandaag een eerste dag het werk neer. 75 procent van de vluchten van de vliegmaatschappij zijn wel degelijk geschrapt. De luchtvaartmaatschappij vraagt aan de reizigers om online na te gaan of hun vlucht vertrekt, en om niet naar de luchthaven te komen als ze zien dat hun vlucht geschrapt werd. Ook woensdag zal er gestaakt worden.

De piloten van Brussels Airlines staken omdat ze ontevreden zijn met de regeling rond de lonen, hun pensioen en de balans tussen het werk en hun privéleven. Zaterdag lieten enkele piloten via een open brief weten dat het meer dan louter een geldkwestie is: ze klagen met hun actie ook de “ongezonde werkomstandigheden en het gesprek aan respect” aan.

Wat moeten reizigers doen?

De staking vandaag en woensdag zal ongeveer 63.000 reizigers treffen. De luchtvaartmaatschappij raadt de mensen die met Brussels Airlines moeten vliegen aan om op voorhand online na te gaan of hun vlucht al dan niet vertrekt. Een vijftigtal vluchten zal namelijk toch vertrekken met piloten van andere maatschappijen.

Als je vlucht daar niet bij is, blijft je beter thuis. De luchtvaartmaatschappij zegt dat je in dat geval het best contact opneemt met hun callcenter, want daar hebben ze maximale bezetting voorzien. Wie tóch naar de luchthaven komt, kan zich aan lange wachtrijen verwachten omdat ze iedereen net op die callcenters hebben ingezet. De luchtvaartmaatschappij zegt dat voor 45.000 reizigers al een oplossing gevonden hebben.

Er is deze ochtend een nieuwe verzoeningsprocedure voorzien tussen de directie en de vakbonden van de piloten. De directie wil er een nieuw voorstel voorleggen aan de vakbondsafgevaardigden.

