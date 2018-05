Brussels Airlines ontkent: "geen 190 jobs op de helling"

De integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lagekostendivisie van moedergroep Lufthansa, zet in Brussel zowat 190 banen op de tocht. Dat staat in De Tijd en L'Echo. Vooral bij het administratief personeel en de ondersteunende diensten zijn banen bedreigd. Bij Brussels Airlines werken in totaal 3.500 mensen.

In februari kondigde Lufthansa aan dat Brussels Airlines verantwoordelijk wordt voor alle langeafstandsactiviteiten van zijn Eurowings-divisie, die bestaat uit de gelijknamige luchtvaartmaatschappij en Brussels Airlines. Meteen vreesden de vakbonden bij Brussels Airlines dat sommige ondersteunende diensten, waaronder de marketing, naar de Eurowings-hoofdzetel in Keulen zouden verhuizen.

Vooral bij ons

Door de integratie staan zo'n 250 banen op de tocht in Brussel en Keulen. Volgens De Tijd was het aanvankelijk de bedoeling het banenverlies gelijk te verdelen tussen de twee locaties, maar die plannen zijn gewijzigd. Brussels Airlines moet nu driekwart van het jobverlies dragen.

De sociale spanningen bij Brussels Airlines lopen op na de aangekondigde pilotenstakingen van volgende week. Vandaar dat individuele boven collectieve ontslagen zouden worden verkozen. De directie van Brussels Airlines ontkent aan VTM NIEUWS dat er nu al sprake is van ontslagen.