Brussels Airlines: om 17 uur duidelijkheid

Om 17 uur is een bijzondere ondernemingsraad gepland bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Dat meldt de liberale vakbond. Daar zullen de personeelsleden te horen krijgen of CEO Bernard Gustin kan blijven en welke toekomst de maatschappij krijgt.

De vakbonden zullen om 17 uur meer informatie krijgen over de beslissingen die deze namiddag genomen werden in het Duitse Frankfurt. Daar zit de raad van bestuur van SN Airholding al sinds 13 uur samen, de holding boven Brussels Airlines, om te beslissen over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

De concrete plannen van Lutfhansa met Brussels Airlines zijn namelijk nog altijd onduidelijk, hoewel de Belgische luchtvaartmaatschappij al twee jaar volledig in Duitse handen is. Verwacht wordt dat op de vergadering in Frankfurt knopen zullen worden doorgehakt over het lot van topman Bernard Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker.

Deel van Eurowings?

Daarnaast wordt ook nieuws verwacht over de toekomstige positie van Brussels Airlines binnen Lufthansa en dienst filiaal Eurowings. Het is namelijk geen geheim dat Lufthansa eraan denkt om Brussels Airlines onder te brengen in Eurowings, een "hybride" maatschappij die lage kosten en service tracht te combineren. Met Eurowings wil Lufthansa de concurrentie aangaan met lagekostenmaatschappijen zoals easyJet en Ryanair.

Klaar voor acties

De bonden vrezen voor een inkrimping van het Belgische merk. Dat zou tientallen banen kunnen kosten in België. "We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties", zei Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC afgelopen weekend al.

"De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken", voegde Filip Lemberechts van de liberale ACLVB toe. "Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond."

Lees meer: CEO Brussels Airlines vandaag ontslagen?