Brussels Airlines eist 4 miljoen schadevergoeding van skeyes na sluiting luchtruim Brussels Airport

Er worden opnieuw problemen verwacht met het luchtverkeer in ons land. Aanleiding is nieuwe ontevredenheid bij de luchtverkeersleiders van Skeyes. Dat bevestigen de vakbonden. Voor Brussels Airlines is de maat vol. De luchtvaartmaatschappij leed naar eigen zeggen al voor minstens 4 miljoen euro schade door de acties van de voorbije maanden bij luchtverkeersleider skeyes. Brussels Airlines stelt skeyes nu aansprakelijk voor die schade.

Brussels Airport zegt dat het luchtruim wellicht tot 13.00 uur gesloten zal blijven. "Dat is de situatie waar wij van uitgaan, maar er is veel onduidelijkheid", zegt Nathalie Pierard. Er zullen volgens Pierard in totaal 56 vluchten geschrapt worden op de luchthaven. "Maar we zullen ook veel vluchten met vertraging laten vertrekken, zodat ze na 13.00 uur toch nog kunnen opstijgen."

De nieuwe acties komen er na geplande infomomenten bij de luchtverkeersleider skeyes over het sociaal akkoord dat vorig week werd bereikt tussen de directie en één vakbond.

Eén van die infomomenten was vandaag gepland, maar volgens het bedrijf werden dat infomoment aangegrepen om actie te voeren en zag het bedrijf zich genoodzaakt de toelichting te annuleren. "Enige verder acties worden aanzien als wilde stakingen", waarschuwt Skeyes.

Bij de vakbond klinkt het dan weer dat het infomoment gepland was op het drukste uur van de dag. "Daardoor worden werknemers uitgesloten van het recht op informatie", aldus ACV-secretaris Kurt Callaerts. Daarop is opgeroepen massaal de vergadering bij te wonen, aldus nog Callaerts, wat wellicht in de loop van de ochtend en namiddag voor vertragingen en mogelijk een sluiting van het luchtruim kan leiden. De vakbond pikt het niet dat skeyes spreekt van wilde stakingen. "Onze aanzegging loopt nog steeds".

Bij Brussels Airlines zijn ze het beu. De luchtvaartmaatschappij zegt dat ze al voor minstens 4 miljoen euro schade hebben geleden door de acties van de voorbije maanden. Brussels Airlines stelt skeyes nu aansprakelijk voor die schade en bekijkt naar eigen zeggen ook "mogelijke gerechtelijke stappen om haar toekomstige belangen en die van haar passagiers te vrijwaren".