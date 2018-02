Brusselaars vierde rijksten van Europa

In slechts drie regio's in de Europese Unie beschikken de inwoners over meer koopkracht dan in Brussel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat, het Europees statistisch bureau. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het bbp per capita, dat gebruikt wordt om de koopkracht te meten, in 2016 200 procent van het EU-gemiddelde.

Daarmee moet Brussel enkel Inner London-West (611 procent), het Groothertogdom Luxemburg (257 procent) en het Ierse Southern &Eastern (217 procent) laten voorgaan. Ook in Hamburg bedraagt de koopkracht per persoon 200 procent van het gemiddelde in de 28 lidstaten.

In het Vlaams gewest bedraagt de koopkracht 120 procent van het gemiddelde, tegenover 85 procent in het Waals gewest.