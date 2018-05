Brusselaars stikken in eigen lucht

De resultaten van een luchtkwaliteitsmeting in Brussel zijn alarmerend, schrijft De Standaard. Op veel plaatsen is het niet gezond te ademen.

De voorbije winter hingen vrijwilligers op initiatief van Groen en Ecolo op 192 plaatsen in het Brussels Gewest meetbuisjes om NO2 of stikstofdioxide te meten. De locaties werden gekozen om een beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit op specifieke plaatsen: invalswegen met druk verkeer, maar even goed groene zones.

Sommige punten werden geselecteerd omdat er een school, crèche of ziekenhuis ligt. De resultaten na vier weken meten zijn weinig geruststellend: op 35 van de 192 meetpunten, of ongeveer 20 procent, ligt de gemiddelde concentratie NO2 boven de Europese norm van 40 µg/m³. De hoogste gemiddelde concentratie werd gemeten aan de uitgang van de Leopold II-tunnel in Ganshoren: 66,7 µg/m³.

"Aan dat punt ligt een park waar mensen joggen, waar kinderen spelen in de speeltuin en families komen picknicken", zegt Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen en initiatiefnemer van de actie.

"De ventilatieroosters van de tunnel blazen de zwaar vervuilde lucht ook het park in." Volgens de initiatiefnemers neemt de Brusselse regering deze en andere resultaten niet serieus.