Brusselaars geven politie 700 bloemen

Enkele Brusselaars hebben gisteren 700 bloemen uitgedeeld aan politieagenten en militairen in de hoofdstad. Op die manier wilden ze hen hun steun betuigen na de schietpartij bij Luik, waarbij twee agentes om het leven kwamen. Dat schrijft één van de initiatiefnemers, Nicolas Roisin, zelf op zijn Facebookpagina.

Het idee om bloemen uit te delen ontstond na de schietpartij, omdat Nicolas Roisin en zijn goede vriend Saf Wan iets concreets wilden doen."We wilden iets meer doen dan gewoon onze steun en onze verontwaardiging uiten via de sociale media", schrijft de man op Facebook. "We wisten eerst niet goed wat, en dan zijn we op het idee gekomen om bloemen uit te delen."

Applaus

Roisin woont in Sint-Jans-Molenbeek en heeft de 700 bloemen uitgedeeld met een groepje van ongeveer tien Molenbekenaren, in verschillende commissariaten in Brussel en aan politiemensen en militairen op straat. De initiatiefnemers gaven de agenten en militairen ook steevast een applaus.

"Het was ook een manier om enkele mentale, culturele en sociale barrières te doorbreken", klinkt het verder op Facebook. "Politie tegenover migranten, migranten tegenover autochtonen, jongeren tegenover ouderen, moslims tegenover niet-gelovigen. Al die confrontaties hebben geen enkele bestaansreden. We worden uiteindelijk allemaal geraakt door de daden van die criminele psychopaten, welke ideologie zij ook beweren aan te hangen, en we zijn de politie en militairen allemaal dankbaar dat ze zich inzetten voor onze veiligheid en die van onze naasten."