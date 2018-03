Brussel wil plastic rietjes verbieden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil, na de plastic zakjes, nu ook plastic rietjes verbieden. Dat heeft Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) gezegd aan De Standaard.

Een van de redenen om de rietjes te verbieden, is dat we ze na één keer gebruiken meteen weggooien. Nochtans kunnen rietjes langer meegaan. Fremault onderzoekt nu wat de gevolgen en de kosten zijn van zo een verbod.

'What About Waste'

Het initiatief sluit in ieder geval aan bij de ambitie van het Brussels Gewest om ‘zero afval’ te produceren. Fremault krijgt dan ook steun van het burgerinitiatief 'What About Waste', dat actievoert tegen niet-recycleerbaar afval.

Minister Fremault gaat deze week nog praten met What About Waste. Ze is ook van plan om te overleggen met een grote fastfoodketen. Verder gaat ze op zoek naar ervaringen van horecazaken die rietjes al gebannen hebben.

Medische rietjes

Als het verbod er komt, zal het niet gelden voor rietjes die gebruikt worden voor medische toepassingen. Om hygiënische redenen kunnen rietjes in het ziekenhuis bijvoorbeeld maar één keer gebruikt worden.