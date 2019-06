Brussel wil mensen zonder papieren opleiding en job geven

Actiris wil mensen zonder papieren aan werk helpen. Op die manier wil het Brusselse werkgelegenheidsagentschap de 20.700 openstaande vacatures, voornamelijk in knelpuntberoepen, wegwerken. Het plan stuit op grote weerstand. “Dit komt neer op een collectieve regularisatie. Daar kan geen sprake van zijn”, aldus asielminister Maggie De Block (Open Vld).

Afgelopen vrijdag stelde werkgelenheidsagentschap Actiris -zeg maar de ‘VDAB van Brussel’ - haar plannen voor op de vergadering van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Hun opzet is duidelijk: mensen zonder papieren die niet kunnen rekenen op asiel, vluchtelingen wiens aanvraag is afgekeurd of ingetrokken maar toch in het land blijven, buitenlandse studenten wiens verblijfsvergunning is verlopen en niet naar hun thuisland kunnen terugkeren en buitenlandse arbeiders die werkloos zijn geworden, moeten ingeschreven kunnen worden voor een jobopleiding en aan werk geholpen worden. Op die manier wil Actiris het overschot aan vacatures in knelpuntberoepen in het Brusselse Gewest oplossen. Door mensen zonder papieren toe te laten tot de arbeidsmarkt hoopt Actiris ook het zwartwerkcircuit de pas af te snijden.

Integreren

“Een werkgroep is momenteel bezig met het onderzoeken van de juridische en operationele gevolgen. Maar we willen inderdaad mensen zonder geldige verblijfspapieren op de arbeidsmarkt kunnen integreren”, zegt Actiris-woordvoerder Jan Gatz. Volgens cijfers van Statbel waren er in het eerste kwartaal van 2019 27.000 openstaande vacatures. “Het project is er gekomen op vraag van de actoren in onze raad van bestuur, met name de vakbonden en de werkgeversvertegenwoordigers en de onthaalbureaus voor nieuwkomers in Brussel. Maar voorlopig is er nog niets concreet: we zitten in een politieke schemerzone, zonder Brusselse regering en met een uittredende minister van Werk. Er komt trouwens sowieso een nieuwe minister van Werk, want Didier Gosuin (Défi) stopt met actieve politiek. Het zal dan aan zijn opvolger zijn om het project te finaliseren.”

Het plan van Actiris stuit alvast op grote weerstand. “We hoorden al een tijdlang hardnekkige geruchten uit Marokko dat er in België een collectieve regularisatie zat aan te komen. Nu weten we dus van waar die komen: de Brusselse politiek wil afgewezen asielzoekers via een opstapje aan papieren helpen”, zegt voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Want dat is wat er zal gebeuren: via een beroepsopleiding of een arbeidscontract kunnen mensen zonder papieren toch een verblijfsvergunning krijgen. Terwijl dat net is wat we niet meer wilden. Dit zal een immens aanzuigeffect creëren: alle illegalen die ergens in Europa in een uitzichtloze situatie zitten en horen dat ze in Brussel werk en papieren krijgen, zullen naar hier willen komen.”

Onfatsoenlijk

Huidig asielminister De Block (Open Vld) kan evenmin lachen met de plannen van Actiris. Er is geen enkel overleg geweest met de minister of haar kabinet, klinkt het. “Dit komt de facto neer op een collectieve regularisatie en dan zeg ik ‘not on my watch’. Ik heb de Franstalige partijen daar nog nooit over horen praten. Het is dus op zijn zachtst gezegd een vreemde en vooral onfatsoenlijke manier van werken. Dit kan niet.”