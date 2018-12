Brussel verbiedt mars tegen Marrakesh

De Mars tegen Marrakesh die gepland is aanstaande zondag mag niet doorgaan. Dat hebben Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel en Rudi Vervoort (PS), de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag beslist.

Een aantal rechtse verenigingen waaronder studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren sloegen de handen in elkaar en kondigden aan dat ze komende zondag een ‘Mars tegen Marrakech’ wilden houden als protest tegen het VN Migratiepact dat maandag officieel is aangenomen in Marrakech. De Algemene Vergadering van de VN in New York keurt het VN Migratiepact formeel goed op 19 december.

Hooligans

Ook hooligans van verschillende Belgische eersteklassers gaven aan dat ze wilden deelnemen aan de Mars. Ze wilden de strijdbijl tussen de verschillenden harde kernen tijdelijk begraven om een “signaal te geven aan de politiek”.

Er is ook een aanvraag ingediend om een tegenbetoging te houden. Of die mag doorgaan, is nog niet duidelijk.