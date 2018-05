Brussel verbiedt Dieselauto's in 2030

De Brusselse regering heeft ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) om een dieselban in te voeren vanaf 2030. De minister moet ook een onderzoek voeren naar een gelijkaardige maatregel in de toekomst voor benzinevoertuigen en op korte en middellange termijn alternatieve technologieën, elektrische, hybride en aardgaswagens.

De Brusselse regering belast de minister van Leefmilieu met het opstarten van een overleg met de betrokken actoren, bedrijfssectoren en overheidsorganen, met oog op een dieselban ten laatste in 2030. Een opvolgingscommissie waakt over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

Nota in september

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering.

Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) moet een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten afsluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations. Ze merkt ook op dat niet tot 2030 gewacht wordt om dieselwagens uit het Brussels gewest te weren. "De lage-emissiezone in Brussel zorgt ervoor dat dit jaar al oudere dieselvoertuigen gebannen worden. Die LEZ wordt elk jaar strenger. De luchtkwaliteit zal dus al veel eerder dan in 2030 verbeteren in Brussel", aldus Debaets.

Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering voert om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken.

Pascal Smet (sp.a)

"Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting", stelde ze deze namiddag in de rand van een persconferentie. Minister van Mobiliteit Pascal Smet reageerde ook verheugd over het besluit. "Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing", zegt Pascal Smet.