Brussel schort erfpacht Eurostadion op

De stad Brussel verbreekt de erfpachtovereenkomst met Ghelamco voor het project van het Eurostadion. Dat heeft de Brusselse gemeenteraad vandaag beslist. “De voortzetting van het project is onmogelijk geworden voor Ghelamco”, zegt burgemeester Philippe Close (PS).

De Brusselse burgemeester vatte het punt op de gemeenteraad aan met een uiteenzetting van het hele Eurostadionverhaal. De conclusie was evident: het Eurostadionproject is dood. De redenen zijn voor de hand liggend, de oppositie haalde aan dat zij ze al vele malen op tafel legde.

"Er is niet voldaan aan de doelen van het contract zoals de bouw van een stadion voor Euro 2020, de grootte van het stadion en het huisvesten van een eersteklasseclub als RSC Anderlecht", klinkt het.

GRUP wijzigen

Voor een stadion van meer dan 50.000 vierkante meter zou het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Vlaamse regering gewijzigd moeten worden en dat "lijkt vandaag de dag zeer hypothetisch", klinkt het bij Close.

Een wezenlijke afwijking van het project, waarbij het Eurostadion vele malen kleiner wordt, en er opnieuw wordt onderhandeld, zou strijdig zijn met de Europese regelgeving inzake staatsteun en openbare aanbestedingen.

Erfpachtovereenkomst verbreken

Het college zal nu elke noodzakelijke maatregel nemen om het Eurostadion op de terreinen van Parking C niet langer voort te zetten en de erfpachtovereenkomst van 99 jaar met Ghelamco te verbreken. De burgemeester onthield zich nadien van alle verdere commentaar.

Ghelamco reageert

Bouwheer Ghelamco reageert verbaasd op de adviezen die op de Brusselse gemeenteraad werden bekend gemaakt door Brussels burgemeester Close. "Ghelamco neemt kennis van de intenties van de stad Brussel om de erfpachtovereenkomst te verbreken en wacht intussen concrete onderhandelingen verder af tot na de analyse van het advies van de stad", klinkt het.

"Vreemd is dat de ingewonnen juridische adviezen van toonaangevende kantoren, die Ghelamco breed raadpleegde, sterk afwijken van het ter zitting voorgelezen advies."

De bouwheer zal het advies van de stad Brussel grondig analyseren, maar blijft bij zijn visie en gelooft dat het capabel is om een complex project van dergelijke omvang te realiseren. "We zullen ten gepaste tijde communiceren over het vervolgtraject maar zijn al enkele keren uiterst verbaasd geweest in het traject van dit dossier dat bijzonder politiek wordt gestuurd", aldus Ghelamco.