Brussel-Noord opnieuw open na bommelding: wel nog chaos

Het treinstation Brussel-Noord is vanmiddag even ontruimd door van een bommelding. Dat bevestigt de federale politie aan VTM NIEUWS. Doordat het controlecentrum van de Brusselse tunnels zich in Brussel-Noord bevindt, waren ook alle autotunnels in Brussel een tijdlang afgesloten. Gevolg: complete chaos in Brussel.

De NMBS meldde dat het treinverkeer niet stilgelegd was, maar dat er geen treinen stoppen in Brussel-Noord. Infrabel bevestigde dat er ook even geen treinverkeer was tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid, maar dat is intussen wel weer mogelijk. De treinen stopten echter een tijdlang niet in het station Brussel-Noord.

Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB liet weten dat het Noordstation op politiebevel niet bediend werd en vroeg reizigers zich naar de halte WTC te begeven.

Door de bommelding in het station waren ook de Brusselse wegentunnels afgesloten voor het verkeer. Dat meldde Brussel Mobiliteit. Het controlecentrum van de tunnels bevindt zich namelijk in Brussel-Noord en ook dat werd ontruimd.