Brussel krijgt zes regenboogpaden

Brussel krijgt zes permanente regenboogzebrapaden. Dat meldt Belgian Pride Brussels. Vorig jaar kregen al zes zebrapaden een tijdelijke make-over ter gelegenheid van de Belgian Pride, maar dit jaar zal het likje verf permanent zijn.

Naar aanleiding van de Belgian Pride op zaterdag 19 mei, besliste het schepencollege van Brussel om de regenboogzebrapaden in de Sint-Jacobswijk definitief te maken omdat ze vorig jaar zo positief onthaald werden. De zebrapaden tussen de Zuidstraat en de Verversstraat worden deze nacht geverfd.

Voor schepen van openbare werken Els Ampe (Open Vld) zijn de zebrapaden belangrijk omdat ze symbool staan voor de openheid van Brussel voor holebi’s. “Brussel is een stad die de vrijheid van meningsuiting en de integriteit van personen vooropstelt. Dat kan niet genoeg benadrukt worden!,” zegt Els Ampe. “We willen de identiteit van de bruisende uitgaansbuurt zo versterken want de LGBT+-gemeenschap fleurt onze stad op.”

Positief onthaald

“The Belgian Pride is enorm blij met het initiatief om de regenboogzebrapaden definitief te maken. Het toont de betrokkenheid en steun van de Stad Brussel, en geeft kleur aan de omgeving. We kijken uit naar het resultaat”, zegt Elio De Bolle, organisator van The Belgian Pride.

De Belgian Pride gaat door om 19 mei. Op die dag zal ook het Brusselse stadhuis in regenboogkleuren getooid zijn.