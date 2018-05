Brussel krijgt nieuw park

Brussel krijgt een nieuw park van zo’n drie hectare groot. Beliris heeft daarvoor eind vorige maand een vergunning gekregen, meldt het federale Brusselfonds. De werken starten midden 2019.

Het park komt langs het Kanaal van Brussel, tussen de Sainctelette-square en het Redersplein, een van de meest grijze plaatsen van Brussel, in de buurt van Molenbeek en het Noordstation.

Sportveld, skatepark en ligweide

Er komen onder meer verschillende sportvelden, een skatepark en een ligweide in het nieuwe park, dat 700 meter lang en 28.000 m² groot moet worden. Het nieuwe stukje groen loopt over vanaf het Redersplein over in het park van Thurn und Taxis.

Groenste hoofdstad

De werken starten nog voor de zomer van 2019. Beliris zoekt nu naar een aannemer. Het nieuwe park moet in 2021 klaar zijn. Bijna twintig procent van het grondgebied in het Brussels gewest bestaat uit parken, wouden en tuinen. Brussel zou daarmee de groenste hoofdstad ter wereld zijn.