Brussel en Zaventem herdenken 22/03

Om 7.58 uur werd het vanochtend heel stil op de luchthaven van Zaventem. Premier Charles Michel hield er samen met de slachtoffers en hun naasten en het personeel van Brussels Airport een minuut stilte en legde bloemen neer bij de herdenkingsplaat in de vertrekhal. Later volgt nog een herdenkingsplechtigheid in het metrostation Maalbeek.

Het werd een sereen herdenkingsmoment voor de slachtoffers en hun naasten, maar ook voor de vele voorbijgangers en luchthavenpersoneel in de vertrekhal. Die werd enkele minuten gehuld in volledige stilte en maakten zichtbaar emoties los bij de getroffen families.

Premier Charles Michel was omringd door verschillende regeringsleider waaronder de ministers Jan Jambon, Koen Geens, Maggie De Block, Francois Bellot, Didier Reynders en minister-president Geert Bourgeois.

Bloemen en kaarsen

Aan de herdenkingsplaat werden bloemenkransen en foto's van de slachtoffers neergelegd en verschillende kaarsen aangestoken. Een belangrijk moment voor de stewardessen en stewards, die afsloten met een groepsknuffel.

Om 7.58 uur lieten de terroristen Ibrahim El Bakraoui (29), Najim Laachraoui (24) op 22 maart 2016 valiezen vol explosieven ontploffen in de vertrekhal van Brussels Airport. Daarbij vielen 16 dodelijke slachtoffers

Ook Maalbeek

Ook in het Brusselse metrostation Maalbeek is om 9.11 uur, exact twee jaar na de aanslag daar, een minuut stilte gehouden. Premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close legden in de lokettenzaal van het station bloemen neer.

In het metrostation was er twee jaar geleden een explosie in een metrostel met vooral pendelaars. Er vielen 16 dodelijke slachtoffers en meer dan honderd gewonden. Hun voornamen worden nog tot en met maandag afgebeeld op de digitale reclameborden in het station. De namen werden tijdens de plechtigheid ook door de luidsprekers van het station afgeroepen.

Een honderdtal slachtoffers en nabestaanden woonden de plechtigheid bij. Zij kunnen na het eerbetoon in het metrostation op een locatie in de buurt terecht om weg van de camera's steun bij elkaar te zoeken.

