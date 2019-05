Brussel-Centraal uur lang ontruimd na brand

Door een brand is het Centraal Station in Brussel vandaag een uur lang ontruimd. Dat bevestigt de Brusselse brandweer aan VTM NIEUWS. Omstreeks 18 uur mocht iedereen het station opnieuw in, er is hinder op het spoor.

De brand ontstond toen een rubberen mat op de sporen vuur vatte. Daarbij kwam heel wat rook vrij die zich verspreidde in het station. Het treinverkeer werd stilgelegd en het station ontruimd.

De brand is intussen onder controle, en ook de rookhinder is bijna volledig verdwenen. Toch is er nog heel wat hinder op het spoor, net nu duizenden mensen Brussel willen verlaten na de Pride Parade.