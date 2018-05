Brulkikker wordt onvruchtbaar gemaakt

De Amerikaanse stierkikker, ook wel gekend als de brulkikker, rukt steeds verder op in onze contreien. En dat is slecht nieuws, want het dier heeft hier geen natuurlijke vijanden en eet vooral onze inheemse kikkers op. Onderzoekers proberen de soort te bestrijden met een speciale techniek: ze zetten steriele mannetjes uit.

De Amerikaanse stierkikkers planten zich in sneltempo voort en dat is nefast voor andere amfibieën. Ze eten hier namelijk al onze kikkers en salamanders op en zijn met andere woorden een grote bedreiging voor onze inheemse soorten.

Kweekdrift verminderen

Wetenschappers hebben echter een manier gevonden om de kweekdrift van het dier wat te temperen. Onderzoekers van de Universiteit Hasselt en PXL Brussel hebben een techniek ontwikkeld waarbij volwassen dieren eieren leggen in een labo. Die eitjes worden onder hoge druk geplaatst, waardoor de larven een extra chromosoom krijgen. Dat chromosoon zorgt dat de dieren zich niet meer kunnen voortplanten.

Als de brulkikkers volwassen zijn, moeten die steriele kikkers de strijd aangaan met de vruchtbare kikkers. De mannetjes denken bij het voortplanten dat ze voor nieuwe kikkers zorgen, maar dat is niet het geval.

Critici

Critici vinden zo'n manipulatie eigenlijk ethisch onverantwoord, maar begrijpen dat de dieren schadelijk zijn voor onze inheemse soorten.