Brugse zakenman overleden in Brazilië

Een 62-jarige Bruggeling is zondag om het leven gekomen bij een zwemongeval in Brazilië. René Vercruysse was samen met zijn jongste dochter en enkele vrienden op reis in Rio de Janeiro, toen hij in zee in een sterke stroming terecht kwam. De man overleed ter plaatse. “Dit is voor ons allemaal een grote shock”, zegt zijn dochter Geraldine.

De 62-jarige man stond in Brugge vooral bekend als zaakvoerder van Immo Acasa. Vercruysse runde jarenlang, samen met zijn broer Gaby, Tricots Vem N.V., een bekend en succesvol textielbedrijf in Brugge. Enkele jaren geleden nam hij het vastgoedkantoor Immo Acasa over.

Tijdens een welverdiende vakantie richting Brazilië, liep het fout. De man, nochtans zeer sportief aangelegd, verloor de strijd tegen de sterke stroming en liet ter plaatse het leven.

Over de exacte omstandigheden wil zijn familie voorlopig liever niet veel kwijt. René Vercruysse laat drie dochters na. Het is onduidelijk wanneer zijn lichaam zal overgebracht worden naar België. Zijn familie hoopt dat dat zo snel mogelijk gebeurt.

Foto: Mathias Mariën