Brugge aansprakelijk voor schaatsongeval?

De schaatser die gisteren levensgevaarlijk gewond raakte in Brugge kan de stad daarvoor voor de rechter slepen. Er stond namelijk geen waarschuwingsbord aan de schaatsvijver, de Assebroekse Meersen. De stad zelf zegt dat schaatsen altijd verboden is, tenzij er expliciete toestemming voor is.

De Brugse politie patrouilleert nu regelmatig aan de Assebroekse Meersen. Er is ook een politielint gespannen aan de ingang van het natuurdomein om te beletten dat mensen het ijs betreden.

Sociale media

Die maatregelen waren er gisteren nog niet toen een schaatser van 74 jaar oud door het ijs zakte. Er stond nergens een verbodsbord. De stad communiceerde het schaatsverbod wel via sociale media, want volgens de burgemeester was een bord aan het domein zelf niet nodig.

Het is nu de vraag of de verzekeraar van de man de schade zal dekken, omdat hij ondanks een verbod toch op het ijs ging. Dat is afhankelijk van zijn eigen polis.

Nog kritiek

De man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij viel met zijn gezicht op het ijs en raakte bewusteloos.

