Brugdag en 1 mei: wat is open?

Voor veel mensen begint straks een verlengd weekend. Omdat 1 mei op een dinsdag valt, hebben veel mensen een extra dagje vrij. Goed nieuws, maar dat betekent ook dat je maandag misschien voor gesloten deuren staat. Een overzicht.

Bpost

Bij de post is er maandag een normale postbedeling. Dat wil zeggen dat je post in de je bus krijgt, maar de postkantoren zijn wel gesloten. Zij maken de brug met 1 mei. Ook dan zijn de postkantoren dicht en wordt er geen post bedeeld.

Banken

De sectorfederatie Febelfin laat weten dat de bankkantoren in België maandag gewoon open zullen zijn. Dinsdag zijn ze gesloten. Er worden dan ook geen betalingen verwerkt. Elektronisch blijft alles wel werken en geld afhalen kan ook aan de automaten.

Openbaar vervoer

De Lijn

De dienstregeling bij De Lijn verschilt maandag per provincie. In Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen rijden de bussen volgens de vakantieregeling.

In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen rijdt De Lijn dan weer volgens de gewone dienstregeling op schooldagen. In de regio’s Grimbergen en Dilbeek rijden, in overleg met de scholen, een beperkt aantal schooldiensten niet uit.

Op 1 mei rijdt De Lijn volgens de zondagsregeling.

NMBS

Bij de NMBS rijden de treinen maandag volgens de gewone dienstregeling, maar een aantal piekuurtreinen zullen niet rijden. Op 1 mei geldt de regeling voor zon- en feestdagen. De loketten in de stations zullen gewoon bemand zijn zoals gewoonlijk.

Stadsdiensten

Of je gemeente- of stadhuis open is of niet, zal er dan weer van afhangen. Je controleert dus het best op voorhand of de loketten bij jou geopend zijn. Uiteraard zullen ook de politie- en hulpdiensten maandag en op 1 mei bereikbaar zijn, al kunnen wel enkele bijkantoren gesloten zijn.

Supermarkten

Carrefour

Maandag zijn alle winkels van Carrefour open volgens de normale openingsuren. Op 1 mei zijn meer dan 500 Carrefour-winkels open. Voor de specifieke openingsuren van de supermarkt in jouw buurt, raadpleeg je beter de website van Carrefour.

Colruyt

De supermarkten van Carrefour zijn maandag allemaal open. Op 1 mei houden ze de deuren gesloten.

Delhaize

De Delhaize-supermarkten zijn maandag gewoon geopend, dinsdag zijn ze dicht. De zelfstandige Delhaize-winkels zijn maandag ook open volgens de normale openingsuren. Ook dinsdag is een groot deel daarvan open. De openingsuren van Delhaize-winkels in jouw buurt, kan je terugvinden op de website van Delhaize.