Bruegel siert het zesde 'iconische vliegtuig' van Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft er een nieuw 'iconisch vliegtuig' bij. Het toestel is geschilderd in het thema van Breugel. Naar de Schilder Pieter Bruegel.

Eerder beschilderde Brussels Airlines al vijd vliegtuigen met verwijzingen naar Belgische handelsmerken. Het eerste vliegtuig werd in 2015 voorgesteld. Dat was er één met Kuifje op. Nadien volgden een vliegtuig in het thema van: René Magritte, de Rode Duivels (Trident), Tomorrowland (Amare) en de Smurfen (Aerosmurf).

Volgens Brussels Airlines zijn de 'Belgian Icons' ondertussen een fenomeen geworden dat mensen van over de hele wereld kennis laat maken met België.