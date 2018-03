Broodfokker krijgt zes maanden cel

De broodfokker uit Kasterlee bij wie in 2016 meer dan vierhonderd verwaarloosde honden in beslag werden genomen, is veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf, 12.000 euro boete en een schadevergoeding van 2.500 euro aan dierenrechtenorganisatie GAIA, die zich burgerlijke partij had gesteld.

Daarnaast krijgt de man ook een levenslang verbod op het houden van dieren, in welke vorm dan ook. De broodfokker krijgt zo de maximumstraf. Zelf was hij niet aanwezig op zijn proces, het gerecht vermoedt dat hij gevlucht is naar het buitenland.

In 2016 werden in zijn kennel in Kasterlee 402 gewaarloosde honden gevonden. Ze dreigden te verhongeren na het faillisement van de man. Het gerecht startte een onderzoek en vandaag werd zijn zaak behandeld in de rechtbank van Antwerpen.

Foto: archief

