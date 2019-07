De verslagenheid is groot bij de familie van de 21-jarige Norbert Nsanzimana, die maandagavond in het kanaal Bossuit-Kortrijk verdronk. De jongeman uit Schaarbeek raakte verstrengeld in de waterplanten en ging kopje onder. “Norbert heeft een fout gemaakt die hij met z’n leven bekoopt”, zegt broer Floribert.