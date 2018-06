Broer terrorist Luik dan toch niet vermist

De politie was deze ochtend op zoek naar de broer van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei. De 34-jarige Dimitri Herman zou gezegd hebben de dood van zijn broer te willen wreken. Al snel werd echter duidelijk dat de man niet vermist was.

Benjamin Herman werd op 29 mei doodgeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood. Zijn broer, Dimitri Herman, was volgens verschillende media spoorloos, maar verklaarde zelf aan de pers dat hij niet gezocht werd en dat hij zijn verleden wenst te vergeten.