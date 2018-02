Broer Salah Abdeslam opgepakt

De oudere broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, Mohamed, is opgepakt in verband met de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op 23 januari. Dat schrijven La Dernière Heure en de kranten van Sudpresse.

Bij de overval op drie bedienden van de gemeente Molenbeek werd ongeveer 70.000 cash geld buitgemaakt. De ambtenaren waren met het geld op weg naar de bank toen ze overvallen werden door een persoon met een mes.

Voorlopige hechtenis

Volgens La Dernière Heure werd Mohamed Abdeslam gisteren samen met een andere verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden in de zaak. Momenteel zit hij dus in voorlopige hechtenis. Zijn exacte aandeel in de zaak is nog niet bekend.

Ex-wernemer

Mohamed Abdeslam is een voormalige werknemer van de gemeente. Hij zou recentelijk zijn ontslagen.