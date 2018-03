Twee kinderen uit Moeskroen, Jordan Gamot (11) en zijn zus Jade Gamot (8), zijn sinds woensdag vermist. Dat meldt Child Focus in een opsporingsbericht.

Er werden twee opsporingsberichten verstuurd: een over de jongen, die normaal gebouwd is, 1.40 meter groot is en donker kastanjebruin haar heeft. En een ander over zijn zusje van 1.32 meter, dat meer tenger is en blond haar heeft.

Wie informatie heeft over de kinderen kan contact opnemen met Child Focus via het nummer 116 000.