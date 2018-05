Broer dader Luik opgepakt en verhoord

De broer van Benjamin Herman, de dader van de aanslag in Luik, is deze namiddag in Sclessin, bij Luik, opgepakt voor verhoor en nadien terug vrijgelaten. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De man werd actief opgespoord omdat men vreesde voor wraakacties.

Bij de aanslag in Luik gisteren doodde Benjamin Herman drie mensen, onder wie twee politieagenten. Zijn broer was sinds de aanslag in Luik onvindbaar. Omdat hij mogelijk wraak zou willen nemen op de politie werd hij actief opgespoord. De politie heeft Dimitri deze namiddag verhoord en terug vrijgelaten.

De broers hebben in het verleden samen overvallen gepleegd. Volgens buurtbewoners stonden de twee in Rochefort bekend als "gevaarlijke mannen".