Broer Abdeslam opgepakt na gewapende overval

De oudere broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, Mohamed, is opgepakt in verband met de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op 23 januari. Dat bevestigen het parket van Brussel en zijn advocaat aan VTM NIEUWS. Zijn advocaat zegt dat hij er niets mee te maken heeft.

Bij de overval op drie bedienden van de gemeente Molenbeek werd vorige maand ongeveer 70.000 cash geld buitgemaakt. De ambtenaren waren met het geld op weg naar de bank toen ze overvallen werden door een persoon met een mes.

Voorlopige hechtenis

"Donderdag werden vier personen gearresteerd. Gisteren werden ze voor de onderzoeksrechter geleid", bevestigt het parket. "De onderzoeksrechter heeft twee onder hen aangehouden en in verdenking gesteld van diefstal met geweld in bende met wapenvertoon." De andere twee verdachten werden vrijgelaten.

Omdat het gerechtelijk onderzoek nog loopt, kan het parket voorlopig geen verdere commentaar geven. Mohamed Abdeslam is een voormalige werknemer van de gemeente. Hij zou recentelijk zijn ontslagen.

Aanslagen Parijs Na de aanslagen in Parijs in november 2015, waar Brahim en Salah Abdeslam bij betrokken waren, was Mohamed naar eigen zeggen niet op de hoogte van de betrokkenheid van zijn broers. Hij werd toen even opgepakt, maar vrij snel al weer vrijgelaten. In een geïmproviseerde persconferentie aan zijn voordeur vertelde hij toen dat hij en zijn ouders in shock waren door de gebeurtenissen.

