Broeders van Liefde gaan staken tegen agressie

De opvoeders van de vijf instellingen van de Broeders van Liefde gaan staken. Het personeel is de toenemende agressie op school hartsgrondig beu. “Het verbaast me dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd”, zegt een opvoedster aan Het Laatste Nieuws. “Mijn collega’s nemen ’s avonds wenend de bus naar huis.”

Op 7 mei staken de opvoeders in vijf van de instellingen van Broeders van Liefde. Het personeel is de toenemende agressie op de scholen, waar vooral jongeren met emotionele en gedragsstoornissen opgevangen worden, beu. Vandaag voeren de opvoeders actie aan het Koninklijk Instituut in Woluwe. Dat is al de vijfde keer sinds begin februari.

De bediendevakbond wil dat er meer personeel komt in de instellingen om op die manier de groepen met kinderen kleiner te maken. Nu zijn die te groot, waardoor het voor de opvoeders moeilijk werken is en ze voortdurend met agressie worden geconfronteerd.