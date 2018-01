Brief Abdeslam: “Zou liever bij martelaren zijn”

Salah Abdeslam heeft zich bij de aanslagen in Parijs in 2015 wel degelijk willen opblazen, maar zijn bommengordel was defect. Dat moet blijken uit een tekst die hij geschreven zou hebben en teruggevonden is op een laptop. Het nieuws komt van de Franse radiozender France Inter. “Ik zou liever bij de martelaren zijn, maar Allah heeft anders beslist.”

“Ik ben Abu Abderrahman, en ik nam deel aan de eerste aanslag.” Zo start de tekst die radiozender France Inter kon inkijken en die wordt toegeschreven aan Salah Abdeslam. Abdeslam heeft het over de aanslag op het Stade de France in Parijs, op 13 november 2015.

Hij blies zichzelf niet op, al was dat wel zijn bedoeling. Zijn bommengordel liet hij achter in een vuilnisbak. Ongedeerd keerde hij terug naar zijn handlangers in Brussel. "Ik zou liever bij de martelaren zijn, maar Allah heeft anders beslist (…) Ik ben erin geslaagd de rest van de broeders te vervoegen, want mijn bommengordel was defect."

Laptop

De tekst stond op een laptop, die speurders vonden in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek, vlakbij een onderduikadres voor de terroristen van de aanslag op Zaventem. De laptop is van Ibrahim El Bakraoui, één van de daders van die aanslag.

Syrië

In zijn tekst zou Salah Abdeslam ook nog schrijven dat hij overwoog om naar Syrië te trekken, maar het toch niet deed. "Het beste was om het werk hier met de broeders af te maken. Alleen hoop ik in de toekomst beter te zijn uitgerust om tot actie over te gaan."

Abdeslam is de enige overlevende van de aanslagen in Parijs. Vanaf 5 februari staat hij in Brussel terecht voor de schietpartij in Vorst, toen hij een laatste keer aan de politie ontsnapte, tot die hem op 15 maart vorig jaar kon oppakken.