Brico start met verkoop en verhuur van zonnepanelen

Doe-het-zelfketen Brico start met de verkoop en verhuur van zonnepanelen in België. Dat heeft Brico vandaag bekendgemaakt. Met de verhuurformule wil het bedrijf zonnepanelen voor iedereen toegankelijk maken.

Klanten kunnen online en in de winkel onmiddellijk een persoonlijke simulatie ontvangen op basis van hun verbruik en type woning. Brico gaat hiervoor in zee met de Belgische zonnepanelenspecialist Earth. Zij voeren een technische analyse uit op de woning en plaatsen de zonnepanelen op minder dan één dag.

“We merken de laatste jaren dat de vraag naar zonnepanelen in onze winkels steeds groter wordt”, zegt Brico-woordvoerder Rudi Schautteet. “Brico Solar brengt samen met Earth het persoonlijk energieverbruik in kaart zodat we aan de specifieke energiebehoeften kunnen voldoen. We zijn bovendien de eersten die deze formule aanbieden.”

Brico Solar is beschikbaar in 20 Brico- en 12 Planit-winkels in België. In totaal telt Brico in België 130 Brico-, 14 Brico City- en 12 BricoPlanit-winkels.