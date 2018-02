Is brein achter aanslagen 22/03 dood?

Franse en andere buitenlandse veiligheidsdiensten denken dat Oussama Atar, de 33-jarige Belg die beschouwd wordt als het mogelijke brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel, in de voorbije weken omgekomen is in Syrië of Irak. Dat meldt de Franse televisiezender BFMTV. Volgens de zender is het lichaam van Atar niet gevonden, maar is er bewijsmateriaal dat hij zou zijn omgekomen. Hoe of waar dat zou gebeurd zijn, is niet duidelijk. Het Belgisch federaal parket geeft voorlopig geen commentaar.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de Oussama Atar het brein of op zijn minst de inspirator was van de aanslagen en zou schuilgaan achter de naam Abou Ahmad. De broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die zich opbliezen in de luchthaven en Maalbeek, zijn immers neven van Oussama Atar en Atar zou één van hen een twintigtal keer bezocht hebben terwijl die man in de gevangenis verbleef.Mogelijk werd daar de basis gelegd voor de radicalisering van de broers El Bakraoui.

Yassine

Daarnaast is er Oussama's broer Yassine Atar. Die wordt ervan verdacht wordt dat hij een cruciale rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Ook werd in Oostenrijk een terreurverdachte opgepakt die bekende dat hij een rol had moeten spelen bij de aanslagen in Parijs. Die man herkende Oussama Atar op foto als zijn opdrachtgever en meldde dat Atar de oorlogsnaam 'Abou Ahmad' droeg.

Uit analyse van de laptop die in de buurt van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek werd aangetroffen, is ook gebleken dat de terroristen die de aanslagen van 22 maart pleegden, in nauw contact stonden met Abou Ahmad.

