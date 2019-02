Politie en gerecht reconstrueren sinds vanochtend 8 uur de dodelijke schietpartij in de Brederodestraat in Antwerpen. Een Koerdische man schoot toen twee Turkse jongemannen in koelen bloede neer. De politie wil voorkomen dat Turkse familieleden wraak nemen. Daarom heeft de politie een tentenkamp opgetrokken in het midden van de straat, waarin de reconstructie zal plaatsvinden. Overal staan agenten op de uitkijk.