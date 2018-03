Brandweerwagen belandt in sloot: 3 gewonden

In Lendelede in West-Vlaanderen zijn vanmorgen drie brandweermannen gewond geraakt toen ze met hun brandweerwagen in de sloot belandden.

De brandweer van Lendelede was opgeroepen voor een brandalarm in een bedrijf in Kuurne. In de Kwadestraat raakte hun autopomp van de weg. “Het was nog donker en mistig en ik raakte op de smalle weg met een wiel naast de weg”, vertelt de chauffeur, die zelf erg geschrokken is. “Het voertuig begon te schuiven en voor ik het wist lagen we gekanteld in de sloot.”

3 gewonden

Drie van de zes inzittende brandweermannen werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze raakten lichtgewond. “Ze zaten alle drie achteraan in de autopomp”, vertelt de chauffeur. “Eén iemand klaagt over pijn in zijn nek, een andere heeft last van zijn elleboog, en iemand heeft iets aan zijn hand.”

De naburige post Kuurne werd opgeroepen om de interventie snel af te handelen. “In de kazerne van Lendelede komt er een reserve-autopomp om de veiligheid in de regio verder te garanderen”, meldt de brandweerzone Fluvia.

De autopomp werd getakeld. Er zal nu onderzocht worden hoe groot de schade is.