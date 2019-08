Brandweerman die erbij was in Beringen tekent rouwregister

Timmy Alen was gisteren mee op interventie bij de brand in Beringen. Hij is nog onder de indruk van alles wat er gebeurde. Toch wilde hij absoluut zijn respect betuigen door het rouwregister te tekenen. Naast Timmy schreven nog tientallen mensen woorden van troost neer voor de families van de twee brandweermannen die omkwamen bij de brand in Beringen. Zowel in Beringen als in Heusden-Zolder ligt een rouwregister. Chris Medo, vader van twee, en Bennie Smulders, vader van vier, werden verrast door hete rookgassen die ontploften. Collega's uit andere korpsen brengen een eerbetoon aan twee mannen die hun leven hebben gegeven voor anderen. Ook op de plaats van de brand nemen vrienden en collega's afscheid op hun eigen manier.