Niet alleen in Heusden-Zolder, in het hele land herdenkt de brandweer vandaag hun twee overleden collega’s. In tientallen kazernes was er een minuut stilte, speelden klaroenblazers een eerbetoon of werden de sirenes geloeid.

De brandweerlieden stonden erop om ook een plechtigheid in hun eigen kazerne te houden, want niet iedereen kon naar Heusden-Zolder gaan, omdat ook voldoende brandweerpersoneel thuis moet zijn voor een interventie.