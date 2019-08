Brandweerkorpsen schenken loon aan families slachtoffers

In de kazene van Heusden-Zolder vindt zaterdag de afscheidsplechtigheid plaats van Chris Medo (42) en Benni Smulders (37), de brandweermannen die vorig weekend om het leven kwamen in Beringen. Brandweerlieden van omliggende korpsen nemen tijdens de plechtigheid de wachtdiensten over én staan hun loon af aan de getroffen families.

“Die wachtdiensten, da’s het minste wat we kunnen doen”, zegt commandant Jan Jorissen van de brandweerzone Noord-Limburg. “Zo kunnen de collega’s die ter plaatse waren tijdens het drama, de dienst bijwonen. Dat onze manschappen hun inkomsten van die wachtdiensten en eventuele interventies afstaan, is een mooi gebaar.”