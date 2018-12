Brandweer test drones voor dringende noodoproepen

De brandweerkorpsen van Antwerpen, Gent en Kortrijk gaan Safety Drones testen. Dat zijn drones die automatisch uitvliegen als er een oproep binnenkomt. Binnen de minuut vliegt de drone automatisch naar de plaats van de oproep. Op die manier wordt het toestel ook tijdens accute situaties, zoals een verdwijning gebruikt.

Het grote voordeel van de drone is dat het toestel live beelden kan doorsturen naar de brandweermannen die in hun wagens onderweg zijn. Zo kunnen zij een betere inschatting maken van het aantal gewonden, brand of gevaarlijke materialen.

Maar er zijn ook beperkingen. Zo zal de drone niet uitvliegen bij slecht weer en wordt er nog onderhandeld over de kostprijs en de vergunning.