Brandweer rukt massaal uit voor olielek in chemische fabriek Oelegem

Op de site van chemiebedrijf Oleon in Oelegem, deelgemeente van Ranst, is de brandweer vrijdagochtend opgeroepen voor een lek aan een pomp voor minerale oliën. Er is geurhinder en buurtbewoners worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Volgens de metingen van de brandweer en civiele bescherming is er geen gevaar voor de omgeving, een extern bedrijf is bezig met het wegpompen van de olie.

Het lek ontstond rond 3.15 uur vrijdagochtend aan een pomp voor minerale oliën in de procesinstallatie van het chemische bedrijf Oleon in Oelegem. Tegen 4 uur was de brandweer ter plaatse. Ook teams van naburige zones werden opgeroepen.

Bij het incident raakte niemand gewond. Een operator werd wel preventief afgevoerd naar het ziekenhuis, omdat hij de stof had ingeademd.

"Onze metingen hebben geen gevaarlijke stoffen buiten het bedrijf aangetoond", zegt Jessica De Boeck van Brandweer Zone Rand. "Er is wel geurhinder, we adviseren buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden."

Vrijdagochtend werd een perimeter ingesteld zodat de brandweer haar werk kon uitvoeren. Die is inmiddels grotendeels opgeheven, de Vaartstraat in Oelegem is wel nog niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bedrijven in de omgeving kunnen wel hun activiteiten hervatten.

Een extern bedrijf is bezig met de opruim van de olie, zolang die werken lopen blijft de brandweer ter plaatse.