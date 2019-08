Brandweer pleit voor onafhankelijk onderzoeksorgaan

Sinds 2000 zijn minstens 32 brandweermannen omgekomen tijdens een interventie. Dat blijkt uit cijfers van brandweerman Tim Renders, die pleit voor een onafhankelijk onderzoeksorgaan. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

"De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor onder meer de brandweer, houdt niet eens de cijfers bij van het aantal brandweermannen en -vrouwen dat gewond raakt of sterft tijdens en interventie", verklaart Renders. "Laat staan dat er bij incidenten een degelijk onafhankelijk onderzoek wordt gevoerd."

Naar aanleiding van de brand in Beringen, waarbij twee brandweermannen omkwamen, pleiten Renders en zijn collega Jan Jorissen, commandant van de brandweerzone Noord-Limburg en lid van de Vlaamse Brandweerraad, voor een onafhankelijk onderzoeksorgaan. "Elke operationele dienst in ons land heeft zo'n orgaan. De politie heeft het Comité P, de inlichtingendiensten hebben het Comité I en ook bij Defensie is er een onderzoeksdienst die situaties analyseert. Waarom geen Comité B voor de brandweer? ", aldus Jorissen.

Na de ramp in 2004 in Gellingen werd de brandweer grondig hervormd, onder meer met de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in juni 2008. "Om alle kennis en cijfers te bundelen en dat soort onderzoeken te kunnen voeren", zegt Jorissen. Maar het kenniscentrum kwam nooit echt op dreef, omdat er volgens Jorissen jaar na jaar op werd bespaard. Bij het Kenniscentrum klinkt het dat de kritiek onterecht is.