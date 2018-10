In Deurne, in de Jan De Cordesstraat, hebben de hulpdiensten twee lichamen aangetroffen toen ze opgeroepen werden voor een eerder banale woningbrand. Het gerechtelijk lab is momenteel ter plaatse om te onderzoeken wat er juist gebeurd is, maar de hulpdiensten gaan er niet van uit dat de twee slachtoffers door de brand omgekomen zijn.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog geen duidelijkheid. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak.

Foto: HLN.